Luka Modric al Milan, ci siamo? Da chi arriva una clamorosa conferma

Il nome caldo per l’allenatore è stato scelto: Massimiliano Allegri. Ora però Igli Tare e il resto della società cercano un nome che faccia scaldare il cuore della piazza, e Luka Modric, appena svincolatosi dal Real Madrid, può essere proprio quello. La notizia, data in anteprima dall’agente di mercato Fabrizio Romano, parla di un interesse concreto del dirigente albanese per il centrocampista croato, appena svincolatosi dal Real dopo 13 anni e di cuore rossonero. Il suo idolo fu Zvonimir Boban, che vestì la maglia rossonera in passato, chissà che ora possa farlo proprio Luka, che come grande obiettivo ha il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Il centrocampista vuole, quindi, una squadra e un campionato di livello per preparare al meglio il suo ultimo atto con la nazionale. Il pro è che non cercherebbe un contratto faraonico, il contro è che ha 40 anni e nell’ultima annata al Real Madrid ha giocato meno di metà delle partite da titolare. È chiaro che non è più il giocatore del Pallone d’oro vinto nel 2018. Il suo bilancio finale nel 2024-25, però, parla di 57 presenze, 4 gol e 9 assist. Insomma, sarà anche in là con gli anni, ma la condizione fisica gli ha permesso di essere praticamente sempre abile e arruolato. In più, il Real nella stagione appena mandata agli archivi ha giocato in sei competizioni, mentre il Diavolo nel 2025-26 sarà impegnato solo su tre fronti. Modric, quindi, potrebbe gestire con meno affanno le sue energie tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana.