Europei di nuoto, l'Italia domina: Ceccon show, oro nei 100 dorso e 4x100 mista

L'Italia chiude con uno splendido oro nella staffetta mista maschile 4x100 gli Europei di nuoto più vittoriosi di sempre. Thomas Ceccon (Fiamme Oro, dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) e Alessandro Miressi (Fiamme Oro, stile) hanno anche hanno fatto registrare il record dei campionati con 3'28"46. Argento alla Francia con 3'32"50, bronzo all'Austria con 3'33"28. "Sapevo che non c'era sfida su questa gara - commenta a caldo Ceccon -. Abbiamo fatto un 100 metri al massimo. Sono passato un secondo più lento per poter ritornare. Va benissimo". "Fatico a stare in piedi, vuol dire che ho dato tutto", aggiunge Nicolò Martinenghi. "Sono contento della prestazione dei e soddisfatto del mio tempo", sottolinea Matteo Rivolta. Per l'ultimo frazionista Alessandro Miressi "vincere qui è tutto amplificato al massimo".

Ed è stata la giornata proprio di Ceccon, che dopo il titolo mondiale con record del mondo (51"60) firma un altro capolavoro da campione assoluto, salendo anche sul tetto d'Europa nei 100 dorso, per una vittoria che esalta e consacra definitivamente il gigante veneto. Il 21enne di Schio, oro nei 50 farfalla e argento nei 50 dorso - trionfa in 52"21, dopo un passaggio da fulmine ai 50 in 25"15 e respinge l'attacco del greco Apostolos Christou, che l'aveva battuto nei 50, argento in 52"24. Il bronzo è del francese Yohann Ndoye Brouard in 52"92.

Le sorprese azzurra di giornata portano la firma di Alberto Razzetti, clamoroso argento nei 200 misti, e di Leonardo Deplano, argento nei 50 stile libero in 21"60, a due centesimi dal britannico e bicampione mondiale Benjamin Proud oro in 21"58. Brilla anche Benedetta Pilato, che mette alle spalle la fatica di un anno vissuto al massimo ed è d'argento nei 50 rana, dopo aver vinto i 100. E chiude con un argento Simona Quadarella, nei 400 stile. E' il trionfo azzurro definitivo: l'Italia chiude prima nel medagliere con un bottino da superpotenza dell'acqua, 19 ori (13 in vasca), 19 argenti e 14 bronzi.