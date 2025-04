Federica Pellegrini contro Sinner: "So cosa pensa di lui Ceccon"

Federica Pellegrini "on fire", anche se il suo elemento principale dovrebbe essere l’acqua e non certo il fuoco. Con le parole, però, sa essere fiammeggiante così come con il fisico era sgusciante in acqua. Dopo Kyrgios, diventa lei l’antagonista sportiva principale di Jannik Sinner in merito alla vicenda Clostebol, per la quale ha patteggiato con la Wada una mini-squalifica di 3 mesi.

Sui social il tutto è diventato virale e l’engagement per le discussioni sul tema è un piatto ricco. Chi non la pensa come la “Divina”, che ha parlato di disparità di trattamento tra il fuoriclasse altoatesino e il resto degli atleti che si sono trovati nella sua situazione, le ha rivolto commenti duri e tirato in ballo perfino Thomas Ceccon, nuotatore olimpionico che rientra nelle sue grazie. Un utente, infatti, ha scritto: “Quanto aveva ragione Thomas Ceccon”. E lei ha risposto: “E chissà cosa pensa di questo caso… io lo so”.

Perfino un ex-campione come Paolo Bertolucci è dovuto intervenire in difesa di Sinner: “La Pellegrini ha parlato di un argomento che non conosce in maniera approfondita”. Dal canto suo, Federica aveva dichiarato che “Sinner è molto amato e viene difeso a 360 gradi, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere”.

Quanto a Ceccon, è stato tirato in ballo perché durante i Giochi di Parigi dello scorso agosto al nuotatore gli era stato chiesto cosa rappresentasse per lui Federica Pellegrini, visto che si è allenato a Verona nella stessa piscina e la sua risposta lasciò di stucco: "Non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola".

