Filippo Dalla Venezia, il rugbista 18enne trovato morto in casa: Veneto sotto choc

Il mondo del rugby veneto è in lutto per la morte improvvisa di Filippo Dalla Venezia. A dare la triste notizia è stato il comitato regionale: il giovane trequarti del Mogliano under 19 è stato trovato privo di vita in casa. Non sono chiare le cause del decesso, nel frattempo il comitato regionale e l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo.

Lo choc è enorme per questa morte improvvisa: “A nome di tutta la struttura, il presidente Sandro Trevisan e il consiglio del comitato regionale intendono esprimere il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Filippo Dalla Venezia, giovane atleta del Mogliano Veneto Rugby. Alla famiglia, al club, giungano i pensieri di vicinanza di tutto il rugby veneto in questo momento di incommensurabile dolore”. Filippo aveva 18 anni e studiava all’istituto Luzzatti-Gramsci di Mestre: viveva a Maerne con i genitori e il fratello.

Giocava a rugby per il Mogliano Veneto fin da quando era piccolo: aveva fatto tutta la trafila delle giovanili, partendo dalla squadra under 10. In lutto non solo la società sportiva, ma anche la scuola frequentata dal 18enne: “A nome di tutto l’istituto, la dirigente scolastica prof.ssa Carla Massarenti esprime alla famiglia Dalla Venezia il più sincero cordoglio per la perdita improvvisa di Filippo. Con affetto e commozione, un forte abbraccio”.