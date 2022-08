Latina, 26enne muore in discoteca: cosa l'ha stroncata, città sotto choc

18 agosto 2022 a

Un malore ha stroncato una ragazza di 26 anni in una discoteca di Latina. La giovane, residente ad Aprilia, è morta intorno all'1 e 30 mentre si trovava nel locale "El Paso" di via Missiroli. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla. Sarebbe deceduta poco dopo essersi sentita male. Stando a quanto trapelato finora, pare che la giovane abbia avuto un arresto cardiaco. Questo sarebbe stato refertato dal personale medico intervenuto sul posto.

Sul caso, comunque, hanno già iniziato a indagare i carabinieri del comando provinciale di Latina. La 26enne lascia due figli, una bambina e un bambino, stando a quanto l'Adnkronos ha appreso da fonti investigative. Quella che doveva essere una semplice serata di divertimento si è trasformata, insomma, in una tragedia. Il tutto davanti agli oggi increduli e disperati degli amici della giovane e dei presenti.

Quali siano state le cause del malore, al momento non è noto. Nelle prossime ore le forze dell'ordine ascolteranno le persone che si trovavano con la giovane, oltre al personale della discoteca, al momento del malore e del decesso. Gli accertamenti sono tuttora in corso. E non è escluso che il magistrato decida di disporre l'autopsia sul corpo della 26enne per chiarire e accertare le cause del decesso.