Latina, la giovane morta in discoteca? "Era appena guarita dal Covid"

18 agosto 2022 a

a

a

Aveva colpito tutti la notizia della giovane mamma di 26 anni morta a Latina, dopo avere accusato un malore in discoteca. Adesso emergono nuovi dettagli su questa tragedia. La donna, Francesca Testana, residente ad Aprilia, è deceduta intorno all'1 e 30 nel locale "El Paso" di via Missiroli. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla. Una notte di divertimento si è trasformata così in un incubo.

Mamma di 26 anni muore in discoteca: cosa l'ha stroncata, Latina sotto choc

Stando a una prima ricostruzione, la giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco. Questo quanto refertato dal personale medico intervenuto sul posto. Intanto indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina. La sorella della giovane donna deceduta, però, ha raccontato - come riporta Leggo - che "Francesca era appena guarita dal Covid". La 26enne lascia due figli, un bambino e una bambina, stando a quanto l'Adnkronos ha potuto apprendere da fonti investigative. Nelle ultime ore, inoltre, la Procura ha disposto l'autopsia per chiarire e accertare le cause del decesso.

Apre il portellone dell'aereo in volo: "Cosa ha fatto poco prima": conferme drammatiche

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi increduli e disperati degli amici della giovane e dei presenti. Pare che nelle prossime ore le forze dell'ordine ascolteranno il personale della discoteca e le persone che si trovavano con la giovane al momento del malore e del decesso. Gli accertamenti sono tuttora in corso.