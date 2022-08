Napoli, poker al Monza. Clamorosa doppietta di Kvaratskhelia

21 agosto 2022 a

Il Napoli domina contro il Monza e si prende la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di stagione. Allo stadio Diego Armando Maradona finisce 4-0 grazie ad una super doppietta di Kvaratskhelia e alle reti di Osimhen e dall'altro neo arrivato Kim. Secondo ko di fila invece per il Monza, che inizia in salita la prima avventura in Serie A della propria storia. I partenopei partono forte e iniziano a portare grande pressione nei pressi dell'area brianzola, facendo collezione di calci d'angolo da cui nascono un paio di buone opportunità con Kim ed Osimhen, il primo impreciso mentre il secondo invece viene respinto da Di Gregorio.

Per il vantaggio azzurro bisogna aspettare il 35', quando Kvaratskhelia prende la mira da fuori e lascia partire un gran destro a giro che colpisce il palo prima di terminare in rete. Poco prima del riposo c'è spazio anche per il raddoppio firmato da Osimhen, bravo a scappare in velocità a Ranocchia sulla verticalizzazione di Anguissa e a battere il portiere per il 2-0. Nella ripresa c'è spazio anche per il tris realizzato ancora una volta da uno scatenato Kvaratskhelia, che ubriaca la difesa del Monza indovinando il diagonale mancino per la doppietta personale, la prima davanti ai suoi nuovi tifosi.

Pochi minuti più tardi i biancorossi troverebbero la fiammata per riaprire il match con un colpo di testa dell'ex Petagna, ma il Var punisce una spinta dell'attaccante ai danni di Rrahmani. Per i partenopei, così, è pura accademia fino al triplice fischio e nel recupero c’è gioia anche per l'altro nuovo acquisto Kim, che svetta alla grande sul corner di Zielinski.