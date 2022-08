Sandro Tonali a muso duro: la frase che gela il Milan dopo l'Atalanta

22 agosto 2022 a

Il pareggio del Milan con l'Atalanta lascia un po' di amaro in bocca in casa rossonera. Gli uomini di Pioli hanno trovato davanti un avversario davvero ostico e c'è la sensazione che i rossoneri abbiano perso due punti a Bergamo preziosi per la corsa in campionato. E a sottolineare questo aspetto è Sandro Tonali che di fatto ha voluto sottolineare l'umore in casa Milan dopo il posticipo di ieri sera: "Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e il Milan, lasciare alle spalle questo periodo. E’ una cosa normale: dopo che si vince lo Scudetto, si torna sulle ali dell’entusiasmo. Non c’era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata".

Il centrocampista del Milan, protagonista assoluto dell'ultimo scudetto, ha aggiunto: "Io credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato". Insomma Tonali invita i compagni a ripartire da zero e di fatto a riscrivere da capo questa stagione che si è appena aperta e che sarà lunghissima. Il Milan dovrà affrontare anche gli impegni di Champions che di fatto porteranno via energie agli uomini di Pioli.

Ma i rossoneri cercano il riscatto in Europa dopo la cocente eliminazione al girone dello scorso anno. Insomma la stagione è appena iniziata e le parole di Tonali vanno prese seriamente...