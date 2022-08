Raphael Onyedika, rabbia dei tifosi del Milan: "Prepariamoci a una lunga trattativa"

18 agosto 2022 a

Il Milan prova un nuovo colpo di mercato. Nel mirino dei rossoneri è finito Raphael Onyedika, il centrocampista nigeriano che gioca nel Midtjylland. L’acquisto potrebbe cambiare radicalmente il volto della squadra rossonera in mezzo al campo. Il Milan in questa stagione ha impegni su più fronti e l'obiettivo non dichiarato è raggiungere gli ottavi di Champions dopo l’eliminazione alla fase a gironi dello scorso anno. Il mercato, come è noto, resterà aperto fino al prossimo 31 agosto, ma il Milan ha deciso di dare un'accelerata per completare la rosa da consegnare a Pioli. C'è però qualche difficoltà, a quanto pare la chiusura dell'affare potrebbe rivelarsi complicata.

E così i tifosi sui social, come riporta Virgilio, hanno dato il via a una rivolta contro le trattative lente ed estenuanti che accompagnano gli acquisti del Milan. "Che agonia ogni volta", scrive un tifoso rossonero.

E un altro aggiunge: "Un’altra telenovela estenuante per un giocatore come Onyedika no però, a questo punto preferisco non arrivi nessuno. Meglio la dignità". Ma non finisce qui. I tifosi sono letteralmente scatenati: "Prepariamoci ad un’altra estenuante trattativa. Per fortuna mancano solo 2 settimane alla fine del mercato", "Fra 3 mesi offriamo 5 poi tra altri 3 mesi offriamo 6 fra un anno arriviamo a 8". E ancora: "Per fortuna questa trattativa non può durare più di due settimane". Insomma i tifosi sperano che la trattativa possa chiudersi in fretta. Staremo a vedere.