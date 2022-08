Atalanta stoppa il Milan, Bennacer risponde a Malinovskyi: finisce 1-1

21 agosto 2022 a

Atalanta e Milan combattono e danno spettacolo al Gewiss Stadium nel big match della seconda giornata di Serie A, impattando sul punteggio finale di 1-1. Segna prima Malinovskyi in quella che rischia di esser stata la sua ultima gara in maglia nerazzurra, pareggia poi Bennacer nella ripresa evitando il ko per i rossoneri. Le squadre di Gasperini e Pioli salgono così entrambe a quota 4 punti in classifica. Grandi ritmi e intensità in avvio di gara, con i rossoneri che si fanno subito vedere con un paio di spunti pericolosi di Leao.

Al 23' invece è Messias ad avere una grande occasione sul mancino, indirizzato però di pochissimo a lato. La Dea si spaventa ma non si piega e a ridosso della mezz'ora colpisce con Malinovskyi, che riceve da Maehle e di mancino buca Maignan anche grazie ad una deviazione di Kalulu. L'inizio di ripresa è un valzer continuo di emozioni da una parte e dall'altra, con il Milan che cerca di spingere alla ricerca del pari, mentre l'Atalanta prova ad approfittare di qualche spazio di troppo lasciato dagli avversari per le ripartenze. Al 68' pero' ci pensa Bennacer a pareggiare i conti per il diavolo, piazzando un gran mancino a giro sul secondo palo dove Musso non puo' arrivare. Nel finale resta tutto in bilico ed entrambe le squadre provano ad andare a caccia del colpo da tre punti, ma nessuna delle due trova fortuna.