Wijnaldum infortunato, Mourinho perde il controllo: "Siete mer***a, la feccia"

La Roma e i suoi tifosi sono sotto choc per l’infortunio di Wijnaldum. L’olandese avrebbe dovuto far compiere il salto di qualità ai giallorossi, ma prima ancora di poter diventare titolare ci si è messa la sfortuna: si è fratturato la tibia in allenamento, ciò significa non si vedrà in campo prima del 2023. Un episodio molto negativo per la Roma, con tanto di coda polemica.

Roma, il dramma che può stravolgere il campionato: cos'è successo in allenamento

José Mourinho ha allora voluto prendere la parola per affrontare la questione e prendere anche le parti di Felix Gyan, accusato di essere stato protagonista in negativo in questa vicenda. “A volte il calcio può essere una me*** - ha scritto l’allenatore portoghese su Instagram - in sole due settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per molto tempo”.

“Ma non è solo il calcio a essere me*** a volte, anche le persone possono esserlo - ha aggiunto Mourinho - coloro che hanno dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo top come Felix potrebbe essere responsabile dell’accaduto sono vera feccia. Stasera (si gioca Roma-Cremonese, ndr) siamo tutti insieme. Giochiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix”.