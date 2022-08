Sorteggi Champions: chi beccano Milan, Inter, Juve e Napoli

25 agosto 2022 a

E venne il giorno dei sorteggi della Champions League. Generalmente per le italiane non è andata benissimo, ma neanche malissimo, a parte l’Inter che è capitata in un girone molto complicato. D’altronde era difficile aspirare a molto di meglio, se non affidandosi alla fortuna: la situazione delle italiane è quella che è, con il solo Milan in prima fascia in virtù dello scudetto vinto.

La Juve è finita in seconda e le è toccata la sfida proibitiva con il Psg, ma per il passaggio agli ottavi di finale non è messa male: il Benfica è alla portata, soprattutto dopo aver venduto la sua stella, Nunez, al Liverpool. In terza fascia sorteggi duri sono toccati a Inter e Napoli: il club nerazzurro è capitato con Bayern Monaco e Barcellona, due super squadre contro le quali sarà durissima conquistare la qualificazione alla fase successiva.

Leggermente meglio è andata al Napoli, storicamente abituato a sorteggi di ferro: non stupisce quindi che sia capitato con il Liverpool, finalista lo scorso anno, ma anche Ajax e Rangers si prospettano squadre toste da affrontare. Di seguito, la composizione dei gironi della Champions League 2022-23.

A - Ajax - Liverpool - Napoli - Rangers

B - Porto - Tottenham - Leverkusen - Brugge

C - Bayern - Barcellona - Inter - Viktoria Pilzen

D - Francoforte - Tottenham - Sporting Lisbona - Marsiglia

E - Milan - Chelsea - Salisburgo - Dinamo Zagabria

F - Real Madrid - Lipsia - Shaktar - Celtic

G - Manchester City - Siviglia - Borussia - Copenhagen

H - Psg - Juve - Benfica - Maccabi Haifa