GP del Belgio, Verstappen e Leclerc dal fondo ma c'è un "cavillo rosso"

Carlos Sainz partirà in pole position in Belgio. Nonostante il secondo tempo, lo spagnolo della Ferrari ha automaticamente guadagnato la prima piazza per via della penalità inflitta a Max Verstappen, che in Q3 è stato il più veloce in 1’44’’581. Tutto lascia presagire un’altra super rimonta da parte dell’olandese della Red Bull, mentre il compagno di scuderia Sergio Perez partirà secondo.

Per via delle penalità la griglia di partenza è piuttosto diversa rispetto a quella del Q3: in seconda fila ci saranno Fernando Alonso e Lewis Hamilton, seguiti da George Russell e Aleander Albon, bravissimo ad arrivare fino all’ultimo step delle qualifiche e a mettere la sua Williams in nona posizione, poi diventata sesta. Oltre a Verstappen e Charles Leclerc, partiranno dal fondo anche Esteban Ocon e Lando Norris. Si prospetta quindi una gara molto intensa, con colpi di scena dietro l’angolo.

Tra l’altro la Ferrari è riuscita a sfruttare un piccolo cavillo affinché Leclerc parta davanti a Verstappen, seppur dalle retrovie: la scuderia di Maranello ha infatti dosato le penalità, facendo sì che il monegasco non arrivasse alla dicitura “scatterà dal fondo della griglia”. Un piccolissimo vantaggio, quello di partire davanti al rivale, che poi però dovrà essere tradotto in una grande gara di Leclerc: non sarà facile perché Verstappen è apparso in gran forma.