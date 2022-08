Romelu Lukaku, derby a rischio: perché l'Inter ora trema

29 agosto 2022 a

a

a

In Casa Inter piove sul bagnato dopo la trasferta di Roma. Dal k.o. contro la Lazio, per il secondo anno di fila vincente con un secco 3-1 sull’ex Simone Inzaghi, all’infortunio muscolare di Romelu Lukaku, che spaventa società e tifosi nerazzurri. Nell’allenamento della domenica, in preparazione della sfida casalinga contro la Cremonese di martedì sera (ore 20.45), il belga ha accusato un risentimento muscolare dopo aver provato un tiro. Gli esami fra lunedì e martedì ci diranno di più, e non è da escludere nulla. Quella che sembra certa è l’assenza della punta sabato prossimo, quando a San Siro, alle 18, va di scena il derby di Milano contro il Milan, con il Diavolo che giocherà la partita d’andata in casa.

"La sua faccia...". Occhio a Zanetti: cosa ha fatto un secondo dopo il sorteggio | Guarda

Lukaku, scenario peggio lo vede saltare sei partite

I medici intanto preferiscono non fare previsioni, e se Lukaku dovesse saltare la “Stracittadina” milanese, la speranza è quella di recuperarlo per la sfida contro il Bayern Monaco, in programma tra una decina di giorni (mercoledì 7 settembre) sempre a San Siro. Quello che è certo, è che martedì sera “Big Rom” sarà in tribuna ad assistere ai suoi contro la Cremonese, e, se si verificasse lo scenario peggiore, Simone Inzaghi dovrebbe fare a meno del suo bomber almeno fino alla sosta per le nazionali del 25 settembre. Il belga, così, salterebbe ben sei partite: quattro di campionato e due di Champions League (oltre al Bayern, anche la trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen).

La Lazio piega l'Inter 3-1 all'Olimpico. Decidono Luis Alberto e Pedro

Senza Lukaku l’Inter vince di meno, lo dicono le statistiche

Una notizia sorprendente, comunque, quella dell’ex Chelsea, che nei due precedenti anni con Antonio Conte allenatore nerazzurro ha saltato solo sette partite, cinque per infortunio. E di queste l'Inter ne aveva vinte solo tre. Contro la Cremonese, Inzaghi si affiderà a Lautaro Martinez e a Dzeko, l’alternativa a gara in corso è quella di Joaquin Correa.