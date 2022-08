Paul Pogba, "sequestrato dal fratello": il caso che sconvolge la Juve

29 agosto 2022 a

Per Paul Pogba non c’è pace. Non solo l’infortunio estivo che l’ha tenuto da parte in questo inizio di Serie A con la Juve, ora dalla Francia, scrive Franceinfo, è stata aperta un’indagine per "tentativi di estorsione da parte di una organizzazione criminale" nei suoi confronti. Di mezzo, incredibilmente, ci sarebbe il fratello maggiore del “Polpo, Mathias, con cui il giocatore non ha grandi rapporti, e alcuni amici d’infanzia, che avrebbero chiesto al centrocampista bianconero la pazza somma di 13 milioni di euro. Durante l’estorsione, Mathias Pogba avrebbe detto a Paul di essere a conoscenza di fatti tenuti nascosti su di lui, sull’avvocatessa Rafaela Pimenta e su Kylian Mbappé, punta del Psg e della Nazionale transalpina.

Pogba aveva visto più volte i suoi ricattatori nel 2022

Lo scorso mese di marzo, tra il 25 e il 29, quando la Francia ha ospitato la Costa d'Avorio e il Sudafrica in un'amichevole, Paul Pogba aveva colto l'occasione per visitare la sua famiglia a Lagny-sur-Marne, ma gli amici lo avrebbero trascinato in un appartamento per rinfacciargli di non averli aiutati finanziariamente da quando è diventato un giocatore professionista. Il Campione del Mondo 2018 ha assicurato agli inquirenti di aver più volte visto i suoi ricattatori, scrive ancora Franceinfo, ovvero ad aprile a Manchester e a luglio al centro di allenamento della Juventus. Proprio a Torino avrebbe riconosciuto il fratello Mathias, con il quale non ha buoni rapporti.

Messaggi di Pogba a un santone musulmano come oggetto del ricatto

Lo stesso Pogba ha detto agli inquirenti di aver sempre aiutato gli amici d’infanzia economicamente fino allo scorso gennaio, quando aveva cacciato dalla sua casa di Manchester un amico perché gli aveva rubato 200 mila euro dalla carta di credito. Gli avvocati di Paul Pogba hanno fatto sapere che "le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa". Come già anticipato, il fratello maggiore di Pogba ha promesso "rivelazioni esplosive" sul giocatore della Juve, sulla sua agente Rafaela Pimenta e a Kylian Mbappé. I ricattatori volevano screditare pubblicamente Pogba pubblicando dei messaggi in cui il “Polpo” avrebbe chiesto ad un ‘marabout', un santone musulmano, vicino alla sua famiglia, di lanciare un incantesimo al suo compagno di nazionale. Ecco spiegato perché di mezzo c’è anche la punta del Psg.