Maurizio Arrivabene, prima di Juve-Roma rivela: "Paredes? Qual è la priorità"

Prima del calcio di inizio di Juventus-Roma, l'amministratore delegato della Juventus ha fatto il punto del mercato. Davanti alle telecamere di Dazn, Arrivabene ha parlato della trattativa per arrivare a Paredes. Arrivabene non ha nascosto i movimenti di mercato bianconeri e così ha voluto chiarire un punto: "Stiamo trattando per Paredes, ma ci sono anche altri movimenti". Infatti la principale priorità della Juventus è senza dubbio in uscita. L’amministratore delegato infatti non ne ha fatto mistero e così ha aggiunto: "Saremmo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare.

E poi riguardo alle entrate il sipario è aperto, stiamo parlando con diversi giocatori". Parole molto chiare che lasciano intendere come i movimenti più probabili in casa bianconera siano in uscita. Rabiot è ancora una pedina da piazzare e la Juve vuole stringere i tempi per far cassa e ributtarsi sul mercato in entrata.

Con Pogba e Di Maria fermi ai box e con gli impegni di Champions che si avvicinano, chiudere il fronte mercato e rafforzare la squadra diventa sempre più importante. La Juve ha assolutamente bisogno di una rosa capace di competere sia in Serie A che in Europa. E quest'anno per la Champions non ci sono appelli: la Juve deve arrivare il più avanti possibile per allontanare la maledizione della Coppa dalle grandi orecchie.