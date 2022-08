Balotelli-Montella, rissa brutale in mezzo al campo: choc in Turchia

29 agosto 2022 a

Ci risiamo, ecco un’altra ‘Balotellata’ delle sue. La sua Adana Demirspor vince e vola in campionato — è al secondo posto nella Super Lig turca dopo quattro giornate — ma tra Mario Balotelli e il suo attuale allenatore, Vincenzo Montella, sono volati gli stracci al termine di un brutto litigio nella partita vinta per 1-0 contro l'Umraniyespor. Lo scontro è nato da una palla persa di ‘Super Mario’ nell'ultimo minuto della partita, in maniera superficiale secondo Montella. Da lì, dopo il fischio finale, prima un rimprovero da parte dell'allenatore campano, poi delle parole urlate dall’ex punta di Milan e Inter al tecnico, che ha reagito male scagliandosi verso il suo giocatore. Solo l'intervento di altri componenti della squadra e dello staff tecnico dell’Adana, hanno per fortuna evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Montella, un “no comment” sull’episodio a fine gara

Per riportare la calma tra i due ci sono voluti diversi istanti, prima che squadra e staff rientrassero negli spogliatoi. La vittoria poi non ha calmato l’ex allenatore del Milan, negli istanti successivi della sfida, tanto ch non ha voluto approfondire quanto successo in campo ai microfoni delle tv locali: "Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo — ha detto Montella, facendola breve — Posso solo dire che non è stato all'altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni. Non dirò nient'altro". Da capire ora se la scenata di Supermario porterà delle punizioni al giocatore bresciano, che almeno nelle prossime partite rischia di rimanere in panchina. Nella speranza, per il club turco, che questo porti a una frattura insanabile.