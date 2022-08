Milan, "chi entra in società": il nome pesantissimo che cambia la storia del club

30 agosto 2022 a

Ci sono anche Lebron James e Drake tra gli investitori del Milan. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui la stella dell’Nba e il famoso rapper e produttore musicale non avranno direttamente quote del club, ma saranno investitori passivi tramite il fondo. Il fatto che una rosa così esclusiva di nomi sia pronta a entrare nella proprietà del Milan restituisce il grande interesse degli americani per il calcio italiano.

Il closing per il passaggio del 99,97% delle azioni del Milan da Elliott Management a RedBird Capital sarebbe quindi imminente: addirittura potrebbe avvenire nelle prossime ore, in anticipo di qualche settimana rispetto a quanto preventivato. Gerry Cardinale non sarà solo, ma affiancato da una serie di investitori di assoluto livello: ci sono pure i New York Yankees, celebre club di baseball che intende realizzare operazioni e sviluppare sinergie insieme al Milan.

Tra l’altro gli Yankees, insieme al City Football Group di Manchester, controlla già la squadra di New York della Major League Soccer: secondo il Financial Times potrebbe nascere un forte legame tra la squadra calcistica statunitense e il Milan, con le partite dei rossoneri che potrebbero essere trasmesse su Yes Network, canale sportivo regionale controllato da un consorzio di cui fanno parte gli Yankees, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group.