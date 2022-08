Leao al Chelsea? "Stiamo valutando": le parole che gelano il Milan

26 agosto 2022 a

Sarebbe clamoroso vederlo in maglia Blues nei gironi di Champions, proprio contro quel Milan che l’ha definitivamente cresciuto nel corso delle ultime due stagioni. Per Rafa Leao, comunque, il Chelsea potrebbe provarci, e il duo Maldini-Massara vorrebbe respingere l’offerta, ma se al tavolo rossonero arrivasse una montagna di soldi per l’esterno portoghese allora pensarci è d’obbligo. La clausola rescissoria da 150 milioni per l’ex Lille non è esercitabile nell'ultima settimana di mercato, ma il club londinese se vuole, può. Occorrono però non meno di 120 milioni. La società del neopresidente Todd Boehly, succeduto da pochi mesi all’uscente Roman Abramovich, ci pensa e valuta, i tifosi del Diavolo pregano che nulla succeda prima del gong di fine mercato di giovedì alle 20.

Gli acquisti in entrata: si lavora su Onana e Chalobah, alternativa Thiaw

Leao è legato al Milan con un contratto che scade nel 2024, ma il club si è mosso in anticipo per cercare di allungarlo fino al 2027. Quanto agli affari in entrata, invece, i rossoneri hanno meno di una settimana di tempo per chiudere col Bordeaux per Onana: prestito con diritto di riscatto è la proposta del Milan, mentre i francesi chiedono la cessione a titolo definitivo per una cifra superiore ai 5 milioni ipotizzati dal Diavolo. Intesa raggiunta, invece, con l'agente di Tonali per il rinnovo del contratto. Attenzione, però, a una terza operazione clamorosa: soffiare Chalobah all'Inter. Ipotesi reale considerato il pressing di queste ore. L'alternativa è Thiaw dello Schalke, più semplice date le difficoltà economiche in cui versa il club tedesco. In caso di arrivo di Chalobah in rossonero, allora i cugini nerazzurri ufficializzerebbero l’ex Milan Francesco Acerbi, oramai in uscita dalla Lazio.