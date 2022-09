Theo Hernandez umilia Calhanoglu, caos nel prepartita: il video sfuggito

04 settembre 2022 a

a

a

No, il Milan e i milanisti non hanno mai perdonato ad Hakan Calhanoglu il "tradimento", la firma coi cugini dell'Inter a fine contratto "per vincere lo scudetto", che poi però è andato ai rossoneri.

Milan-Inter, finalmente calcio e spettacolo! Leao scatenato, come ribalta i nerazzurri

Nel derby di ieri sera, domenica 3 settembre, diluvio di fischi e cori contro il turco da parte dei milanisti. Insomma, ancora tensione alle stelle. E la tensione è esplosa anche in campo ancor prima del via alla partita, tra Hakan e l'ex compagno di squadra Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan.

Nel prepartita, i giocatori come sempre si sono salutati a formazioni schierate. Ma quando Calhanoglu si è trovato di fronte Hernandez, ecco che toglie la mano, non concede il saluto. E Theo risponde con un buffetto sulla nuca del turco: quando Hakan se ne accorge, tira per la giacca della tuta il rossonero. Poi un fugace scambio verbale tra i due giocatori: non è dato sapere cosa si siano detti, per certo nulla di particolarmente riferibile. Già, tra i due, con discreta evidenza, non correva buon sangue nemmeno quando erano compagni di squadra.