Romelu Lukaku, è dramma Inter: "Fino a quando resta fuori"

In casa Inter piove sul bagnato. Non solo la seconda sconfitta in cinque giornate di campionato, arrivata nel Derby di Milano per 3-2 contro il Milan, perché Simone Inzaghi e il club sono preoccupatissimi riguardo all’infortunio di Romelu Lukaku. Nel finesettimana non sono arrivate notizie, e non si sa al momento quando il bomber ex Chelsea tornerà a disposizione, dopo essersi infortunato in allenamento — distrazione ai flessori della coscia sinistra — prima della vittoria casalinga contro la Cremonese. L’impressione però è che i tempi non saranno molto brevi. In accordo con lo staff del club nerazzurro, è scritto su Sportmediaset, l'attaccante volerà in Belgio per sottoporsi a ulteriori controlli, anche sotto la supervisione del medico della nazionale, per capire come procedere con l'iter riabilitativo.

Si punta al rientro dopo la sosta contro la Roma

Mossa che sembra dunque escludere la possibilità di rivedere il giocatore allenarsi insieme al resto del gruppo prima della sosta per gli impegni delle nazionali, e che costringerà l'Inter a fare a meno del suo bomber ancora per un po'. Calendario alla mano, a causa della distrazione ai flessori della coscia sinistra Lukaku ha già saltato la gara contro la Cremonese e il derby. E se dal Belgio non dovessero arrivare notizie più incoraggianti, potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca anche per i match contro Bayern, Torino, Viktori Plzen e Udinese. Tutto con l'obiettivo di presentarsi nuovamente al 100% al rientro dopo la pausa, per la partita contro la Roma di José Mourinho, caduta malamente domenica per 4-0 in casa della sorprendente Udinese di mister Sottil.