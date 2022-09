Max Allegri sorpreso così nel recupero, qui crolla la Juve: che imbarazzo...

04 settembre 2022 a

No, la Juventus di Massimiliano Allegri proprio non ingrana. Anche ieri, sabato 3 settembre, solo un pari a Firenze contro la Fiorentina. Pari fortunato: Perin, infatti, ha parato un rigore che avrebbe potuto condannare i bianconeri ad un'altra sconfitta.

"Alla fine...". Occhio ad Allegri: il gesto che fa infuriare i tifosi della Juve | Guarda

Il punto è che, probabilmente, ai punti la vittoria l'avrebbe strappata la Viola. Insomma, la Juve non gira, non convince, non sembra una squadra solida e, per ora, non sembra in corsa per lo scudetto, dopo le delusioni dell'ultima stagione.

E sui social sta girando alla velocità delle luce una foto emblematica, che ritrae proprio mister Allegri. Un'immagine che risale agli ultimissimi secondi della partita, siamo in pieno recupero, mancano 21 secondi al termine del recupero e al triplice fischio finale.

Juve illusa da Milik, Fiorentina beffata da Perin: 1-1 al Franchi

Ed ecco che Allegri, rivolgendosi all'arbitro con le mani in alto, inizia ad urlare: "È finita, è finita". Il punteggio era di 1-1 e la Juventus nel secondo tempo aveva fatto zero tiri in porta. Una scena che, sulla panchina della Vecchia Signore, è francamente difficile da immaginare. Eppure è tutto vero.