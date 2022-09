Fabio Capello smonta Max Allegri: "Il battutista...", è caos-Juve

05 settembre 2022 a

Miglior difesa del campionato (appena due gol subiti), ma un gioco che non decolla e il terzo pari in cinque partite di campionato. La Juventus di Max Allegri si ferma anche a Firenze, come aveva fatto contro la Samp di Marco Giampaolo e la Roma di José Mourinho. Per il tecnico toscano l’ennesima pioggia di critiche: se Antonio Cassano e Lele Adani lo fanno praticamente a ogni appuntamento della Bobo TV, a unirsi al coro ora è Fabio Capello. L’ex allenatore di Milan e della stessa Juventus ha spesso difeso in passato l’operato di Allegri, ma domenica sera dagli studi di ‘Sky Calcio Club’ non è stato tenero nel commentare la prova della squadra a Firenze e in particolare le dichiarazioni post-partita di Allegri.

Capello: “La Juve va a momenti, perché non mettere Vlahovic a Firenze?”

Max si era dichiarato soddisfatto per il pareggio rimediato, nonostante un secondo tempo giocato interamente in difesa e senza tiri in porta: “La Juve non può giocare in questa maniera — ha detto Capello —. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa voglia fare”. Rincarando la dose perché il toscano non aveva inizialmente schierato in campo Dusan Vlahovic, minimizzando poi l'importanza della gara di Champions League contro il Psg: "Se dici che la partita che conta è quella contro il Benfica perché non schieri Vlahovic a Firenze — si è chiesto Capello —? Non capisco”.

Capello: “Chissà dove sarebbe la Juve se giocasse bene…”

Poi una difesa finale di Capello, arrivata sui risultati: "Comunque con tutte le critiche che sta ricevendo la Juve è a due punti dal primo posto — ha chiuso l’ex allenatore — Chissà dove sarebbe se giocasse bene. È una squadra ancora da costruire, mancano i giocatori importanti che fanno la differenza. Allegri non ha ancora a disposizione i suoi giocatori".