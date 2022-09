Binotto umiliato da un campione del mondo: "Ferrari? Neanche nella Formula 2"

05 settembre 2022 a

“Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop”. Parole che fanno male, quelle di Nico Rosberg, non soltanto perché arrivano da un autorevole addetto ai lavori, ma anche e soprattutto perché purtroppo si avvicinano parecchio alla verità. I trionfi di inizio stagione sono un ricordo lontanissimo: la Ferrari ha letteralmente consegnato il Mondiale alla Red Bull.

Verstappen sta correndo da fenomeno quale è, ma la scuderia di Maranello ha finora fatto di tutto per aiutarlo a riconfermarsi campione: ormai non c’è un Gran Premio in cui la Ferrari non commette un errore grave che compromette la gara dei propri piloti. Mattia Binotto è sempre più nel mirino delle critiche, eppure per il team principal non c’è alcun problema… Non la pensa così Rosberg, che ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di Sky Uk: “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box”.

“Binotto - è l’affondo dell’ex pilota, campione del mondo con la Mercedes nel 2016 - continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così. A un certo punto, devono davvero iniziare a cambiare”.