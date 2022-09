Juve-Salernitana, bomba-Tuttosport: "Le immagini ci sono"

14 settembre 2022 a

Nessuno può riportare più quei due punti indietro persi contro la Salernitana. E in casa della Juventus la rabbia è ancora tanta, per quel pari contro la squadra di Davide Nicola arrivato dopo l’annullamento del 3-2 per l’errore del Var: Antonio Candreva infatti teneva in gioco Leonardo Bonucci, che ha influito nel colpo di testa di Arkadiusz Milik. Ma la tecnologia non ha aiutato l’arbitro Mercenaro, costretto a valutare le immagini senza che l’ex giocatore dell’Inter venisse inquadrato. In un articolo presente su Tuttosport, viene criticata l’Aia per non spiegare chiaramente cosa è successo nel finale della sfida dell’Allianz: “Si parla di telecamere, flussi di immagini, angolazioni, automatizzazioni e poi arriva il presidente della Figc che assolve tutti con una dichiarazione quasi ipnotica ‘Purtroppo si è rivelato un errore ma non hanno sbagliato, né gli arbitri né la Var’ — è scritto —. Dal gioco delle tre carte a quello delle 16 telecamere: Banti vince, Milik perde, verghino signori".

Sei domande al designatore arbitrale Gianluca Rocchi

Il quotidiano torinese poi pone sei domande al designatore arbitrale Gianluca Rocchi: la prima è “come è possibile che sei arbitri, quattro in campo e due al Var, si siano persi Candreva? Ovvero, come hanno fatto, nel momento in cui tracciavano le righe, a non chiedersi dov’era finito quel giocatore con la maglia bianca, visibilissimo nelle immagini che riprendono Cuadrado dal basso mentre batte il corner”. La seconda è “perché l’assistente Trinchieri non è intervenuto nel dialogo tra il Var e l’arbitro Marcenaro, chiedendo se la linea del fuorigioco era stata tracciata su Candreva o meno?”. E a proposito del punto 2, si aggiunge: “È possibile ascoltare il dialogo fra il Var e gli arbitri in campo?”.

Le ultime tre domande: “Chi guarda Bonucci strattonato in area di rigore”

Quindi le ultime tre domande. La prima: “Perché il fuorigioco di Bonucci è stato considerato attivo quando non tocca il pallone e non disturba in alcun modo il portiere che guarda altrove”. E sempre riguardo al difensore bianconero “perché nessuno si è accorto che lo stesso Bonucci era stato strattonato per la maglia fino a quasi a essere denudato dal suo avversario?”. Nell’ultima ci si chiede perché non è stato presa in considerazione l’ipotesi dell’errore tecnico.

“Errore di domenica ha messo in dubbio credibilità del Var”

Tuttosport chiede risposte, e attacca: “Non ci si nasconda dietro una presunta magagna tecnologica buttandola, molto all’italiana, sul qualunquismo del bisognerebbe avere più mezzi tecnici e allora sì funzionerebbe come all’estero — è scritto — Basterebbe usare meglio quelli che si ha e magari anche gli occhi, umani, di chi arbitra dal vivo. L’errore di domenica sera ha aperto una crepa impressionante nella credibilità del Var”.