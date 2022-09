Roger Federer "pensionato": come lo congeda Serena Williams

16 settembre 2022 a

Anche lei ha detto addio al tennis professionistico quest’anno. Lo ha fatto lo scorso sabato 3 settembre, dopo la sua eliminazione contro Ajla Tomljanovic in tre set, 7-5 6-7 6-1, suscitando così grandissima commozione di fronte al suo pubblico. Lei che si è presa la bellezza di 73 titoli Wta ed è entrata con forza nella storia della categoria. Una leggenda che ha detto addio come un’altra, Roger Federer. Lo svizzero 41enne, come comunicato sui suoi profili social giovedì, saluterà al termine della Laver Cup di prossima settimana a Londra, tormentato negli ultimi tre anni da tantissimi fastidi fisici.

Serena Williams a Federer: "Benvenuto nel club dei pensionati"

Anche i più grandi, insomma, devono dire addio. E anche l'annuncio di Federer ha scosso il mondo del tennis, così come la stessa Serena Williams. "Benvenuto nel club dei pensionati", ha scritto su Instagram la campionessa americana, dedicando un pensiero al collega a contorno di una foto dei due in procinto di dedicarsi a un selfie. "Volevo trovare il modo perfetto per dirlo dato che tu sei stato così elegante nel farlo, così come la tua carriera — ha scritto la Williams nel testo del suo post Instagram — Ti ho sempre rispettato e ammirato. I nostri percorsi sono stati sempre così simili, tanto uguali. Hai ispirato milioni di persone, me compresa, e non ti dimenticheremo mai. Ti applaudo e aspetto con ansia tutto quello che farai in futuro. Benvenuto al club dei pensionati. E grazie per essere te stesso".