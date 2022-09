Andrea Ranocchia, dopo l'infortunio... addio Monza: il dramma è totale

21 settembre 2022 a

a

a

Era arrivato con l’obiettivo di salvare il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, portando la sua esperienza alla retroguardia brianzola. Ma alla fine Andrea Ranocchia, arrivato in estate dall’Inter, ha deciso insieme al club di rescindere il contratto. Il motivo è dato dalla frattura composta del perone della gamba destra, con distorsione della caviglia destra, che lo terrà fuori per buona parte di stagione. La nota del Monza parla di contratto “risolto consensualmente”.

Allegri, "quando lo esonerano": il sospetto di Marchisio

Ranocchia, decisivo l’infortunio contro il Napoli ad agosto

Ranocchia, 34 anni, era passato in estate nel club brianzolo a parametro zero, ma la sua stagione si è interrotta nella partita contro il Napoli del 21 agosto scorso, durante la seconda di A, che ha definitivamente compromesso la sua stagione. Così, ecco la decisione di dire addio in anticipo al rapporto che lo lega con la società di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Scelta che va nella direzione contraria rispetto a quanto scritto dal difensore umbro tempo fa: “Lottando! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Posso solo dirvi che tornerò presto”.

L’Inter per una vita, ma anche Bari, Genoa Samp e Hull City

Il Monza, allora, gli aveva risposto così: “Auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo presto in campo Andrea!!”. Oggi però l’addio anticipato di un rapporto durato pochissimo, giusto qualche mese d’estate. Ora penserà a guarire dall’infortunio, poi ci sarà da capire se troverà una nuova squadra in A o in B per giocare. Con l’Inter è rimasto per 12 stagioni, di mezzo le parentesi dei prestiti a Sampdoria e Hull City. Prima dei nerazzurri ha esordito in B con l’Arezzo, antecedente alla maturità in campo acquisita prima al Bari e poi al Genoa.