Gigio Donnarumma? Bonucci sbrocca contro i tifosi: "Senza cervello"

«Qualcosa questa partita ci ricorda...». Sembra passata un'eternità da quella sfida di Wembley contro gli inglesi che regalava il titolo continentale alla Nazionale, eppure si tratta solamente dell'estate dell'anno scorso. Questa sera a San Siro sarà ancora Italia -Inghilterra, non per decretare la vincitrice dell'Europeo, ma per compiere un passo verso la fase finale della Nations League.

«Dobbiamo ritrovare entusiasmo, la vittoria dell'Europeo è lì, ma ora viviamo un momento complicato - racconta Roberto Mancini -. Questa squadra ha uno spirito che l'ha sempre contraddistinta anche nelle difficoltà: i ragazzi sanno cosa fare in queste partite». Tra i temi della serata, anche l'accoglienza del pubblico di San Siro per Donnarumma, fischiato dai milanisti nel suo ritorno al Meazza dell'ottobre scorso contro la Spagna.

«Il calcio è emozione, a volte il tifoso fischia perché si sente tradito e ci sta: magari Gigio era talmente amato che il suo addio è stato avvertito come un tradimento. Certo, se la Nazionale fosse aiutata sarebbe meglio...» dice il ct. Meno diplomatico, invece, Leonardo Bonucci: «Fischiare un giocatore della Nazionale quando veste la maglia azzurra è da persone senza cervello. Puoi aver avuto tutti i dissapori del mondo, ma in quel momento quel giocatore rappresenta anche te che stai fischiando. Serve una crescita culturale».