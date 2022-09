Milan, silurato Tatarusanu? "Chi arriva per fare il vice-Maignan"

27 settembre 2022 a

La situazione portieri per l’anno prossimo andrà rivista in casa Milan. Il 36enne Ciprian Tatarusanu — pronto a sostituire tra i pali Mike Maignan in questo mese, per l’infortunio al polpaccio del francese in Nazionale — inizia ad avere una certa età, così come Antonio Mirante (39 anni), che non ha mai giocato con il Diavolo, accontentandosi del ruolo di terzo portiere l’anno scorso dopo essersi svincolato dalla Roma. Entrambi non più verdi, e in scadenza di contratto. Per questo, Maldini e Massara guardano al futuro, quando accanto a Maignan servirà almeno un secondo portiere pronto e più giovane.

Terracciano come possibile secondo portiere per il 2023?

L'obiettivo del futuro, secondo Milan News, è trovare degli estremi difensori, possibilmente italiani. Per questo tra i nomi monitorati c’è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina, in scadenza di contratto e lontano dal rinnovo con i Viola, perché richiede un milione di euro a stagione. Maldini e Massara gradiscono il profilo del portiere viola, classe 1990, autore di buone prestazioni. Tanto che in questo avvio di campionato ha già giocato quattro partite su sette, lasciando in panchina spesso il neo-arrivato dal Tottenham, l’ex Atalanta Pierluigi Gollini.

Terracciano, scorsa stagione da titolare al posto di Dragowski

L’anno scorso, Terracciano si è fatto quasi tutta la stagione da titolare, dato anche l’infortunio a coscia e ginocchio di Bartlomiej Dragowski, che hanno lasciato in ritardo di condizione il polacco al via della scorsa stagione (volato questa estate a La Spezia). Da allora, Pietro si è preso il posto da titolare, e non l’ha lasciato più se non in poche occasioni (32 partite giocate nel campionato 2021-22). Comportandosi molto bene anche contro il Milan nella partita vinta all’andata al Franchi (4-3), ma autore dell’errore decisivo in rinvio nel ritorno di San Siro, che ha portato Leao al gol e lanciato i rossoneri verso la conquista del 19esimo Scudetto. Terracciano sogna, intanto punta a chiudere in bellezza a Firenze.