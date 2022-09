Red Bull sotto inchiesta, esclusa dal campionato? Terremoto in F1

30 settembre 2022 a

a

a

La Red Bull trema per il Budget Cap. La scuderia diretta da Christian Horner, secondo Auto Motor Und Sport, potrebbe aver sforato il tetto-costi dei team fissato nel 2021 a 145 milioni di euro, sceso quest’anno a 140 milioni per poi attestarsi dal prossimo anno a 135 milioni. Oltre al team di Milton Keynes, ci sarebbe anche l’Aston Martin, anche se, secondo la testata tedesca, l’infrazione maggiore sarebbe quella del team della nota bevanda energetica.

Ferrari e Mercedes infuriate

Una notizia che ha del clamoroso quindi, nel weekend dove Verstappen potrebbe vincere il Mondiale. Le due squadre maggiormente ansiose di chiarimenti sono naturalmente la Mercedes e la Ferrari, le principali rivali per il titolo negli anni a venire. Proprio Stoccarda ha lottato con la Red Bull per lo scorso Mondiale, vinto dal pilota olandese all’ultimo giro di Abu Dhabi. Alle due scuderie sarebbe stato detto che 5 milioni di dollari in più nello sviluppo possono equivalere a mezzo secondo in più in pista. Chi supera i 5 milioni di ‘eccedenza’ dal tetto, dunque, dovrà fare i conti con sanzioni più severe. Forse una detrazione di punti e una retrocessione nel campionato.

Ferrari e Mercedes contrarie alla sola punizione “pecuniaria”

C’è però anche l’ipotesi che la punizione consista ‘solo’ nell’abbassare il budget cap delle squadre ritenute colpevoli nella stagione seguente. Brackley e Maranello però non sarebbero affatto convinte di questa soluzione. Il loro sospetto infatti è che anche in questo campionato Red Bull non abbia rispettato il tetto previsto. Questa potrebbe essere anche la ragione del mancato utilizzo, da parte del team, del tanto chiacchierato telaio più leggero.

Le sanzioni che rischia la Red Bull

Punto per punto, ecco le sanzioni per la Red Bull nel caso in cui fosse confermata la violazione

1) La detrazione dei punti del Campionato Costruttori assegnati per il Campionato che si è svolto durante il Periodo di riferimento.

2) La detrazione dei punti del Campionato Piloti assegnati per il Campionato che si è svolto nel Periodo di riferimento della violazione.

3) La sospensione da una o più tappe di una o più competizioni, esclusa, a scanso di equivoci, la gara stessa;

4) Le limitazioni alla possibilità di effettuare test aerodinamici o di altro tipo;

5) La sospensione da un’intera Competizione o da più Competizioni, compresa, a scanso di equivoci, la gara stessa.

6) L’esclusione dal Campionato; o la riduzione del Budget Cap, a condizione che la sanzione sia applicata solo in relazione al Periodo di rendicontazione dell’intero anno immediatamente successivo alla data di sanzione (e ai successivi Periodi di rendicontazione dell’anno intero, ove applicabile).