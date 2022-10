Red Bull, "punizioni drastiche": campionato stravolto? Indiscrezioni clamorose

03 ottobre 2022 a

Il Gran Premio più importante della stagione potrebbe essere quello di mercoledì a Parigi, dove verrà presa una decisione sul caso che sta terremotando la Formula 1. Ovvero quello della Red Bull che avrebbe sforato il budget cap in maniera importante, traendo un vantaggio illecito non solo nella scorsa stagione, ma anche in quella attuale che Max Verstappen sta dominando.

“Da giorni - è la ricostruzione di Leo Turrini su Il Giorno - circola l'ipotesi che due squadre abbiano sforato il budget cap. Una, la Aston Martin, avrebbe commesso una violazione minima, sanzionabile con una semplice multa. Invece la Red Bull avrebbe speso sullo sviluppo della macchina molto più di quanto consentito e se questa tesi fosse confermata dovrebbe andare incontro a drastiche punizioni. Che potrebbero impattare di più, sembra intuibile, sulla stagione in corso rispetto a quella precedente decisa all'ultimo Gp e che sarebbe molto penalizzante a livello di immagine per tutto il Circus ribaltare a tavolino”.

Ovviamente la Red Bull sostiene di aver rispettato tutte le regole e anzi ha minacciato azioni legali contro chi li avrebbe diffamati. Mercedes e Ferrari intanto rimangono alla finestra e lavorano a una strategia comune, come dimostra il lungo incontro avvenuto tra Mattia Binotto e Toto Wolff a margine del Gran Premio di Singapore.