Dybala "uomo di mer***"? Insultato dagli interisti, reagisce così

“Dybala! Sei un uomo di me**a!". Non ci sono andati per il delicato i tifosi dell’Inter contro la Joya, al termine del match di San Siro vinto dalla sua Roma contro l’Inter. Proprio la squadra alla quale era a un passo a inizio estate, prima che Beppe Marotta stoppasse tutto per mancanza di fondi da reinvestire sul mercato. La Joya chiedeva quattro milioni, tanti, e l’a.d. nerazzurro, grande estimatore dell’argentino dai tempi della Juve, ha dovuto mollare la presa dopo il ritorno dal Chelsea di Romelu Lukaku.

La risposta beffarda della Joya ai tifosi dell’Inter

Dopo il match di San Siro, dalla tribuna centrale i tifosi nerazzurri, ancora arrabbiati con la società per il suo mancato arrivo, hanno iniziato a criticare Dybala. Il giocatore ha sentito tutto, e mentre ha fatto per scendere le scale li ha guardati con un sorriso beffardo. Della serie: “Insultatemi, intanto ho segnato contro di voi e vi ho sconfitto”. Una risposta senza parole, ma con un gesto che dice tutto. E intanto la Roma ha sconfitto l’Inter, e ora sogna in grande: gli uomini di José Mourinho sono attualmente sesti, a -4 dalle capoliste Napoli e Atalanta.

Dybala, il gesto su TikTok che fa impazzire i tifosi della Roma

Nonostante gli insulti, Dybala dopo il match si è divertito nel suo account TikTok, con un video diventato immediatamente virale che ha completamente esaltato i tifosi della Roma. Dybala è filmato mentre di spalle guarda il replay del suo gol all’Inter, prima di esibirsi in un'esultanza originale con il gesto tipico del famoso tiktoker Khaby Lame. Gesto che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi giallorossi.