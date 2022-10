Inter, reclamo-Uefa del Barcellona: "La scoperta sull'arbitro dopo la gara"

05 ottobre 2022 a

La rabbia del Barcellona dopo la sconfitta 1-0 contro l'Inter è esplosa negli spogliatoi di San Siro. A bordo campo, al 92', l'allenatore dei catalani Xavi furioso agita la mano all'indirizzo dell'arbitro sloveno Vincic, a mimare il classico gesto del "ti hanno pagato". Motivo? I molti fischi contestati dai blaugrana nella ripresa: innanzitutto, il gol del pari di Pedri, annullato per un fallo di mano di Ansu Fati in seguito al richiamo del Var con l'on field review. Quindi il mancato rosso a Calhanoglu per fallo su Busquets. Infine nel recupero il marcato rigore per (presunto) fallo domani di Dumfries in area, intervento sul quale il Var non è intervenuto non intendendo il mancato fischio dell'arbitro come "errore grave".





A quel punto, usciti dal campo, secondo la stampa spagnola i giocatori del Barça avrebbero fatto una scoperta che li ha mandati su tutte le furie: il responsabile del Var era una loro "vecchia" e recente conoscenza: si tratta di Pol van Boekel, l'arbitro che aveva occupato la medesima postazione in occasione dello scorso match di Champions perso in casa del Bayern Monaco. Anche in Baviera Lewandowski e compagni avevano contestato una mancata chiamata per un fallo in area su Dembelè quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

Inter-Barça, caos Var. Xavi insulta l'arbitro, il gesto clamoroso al 92' | Guarda





Un precedente poco simpatico che avrebbe consigliato il designatore di cambiare nome. Invece la brutta sorpresa che avrebbe convinto il club catalano a protestare formalmente con la Uefa, presentando un reclamo ufficiale al massimo organismo calcistico europeo.