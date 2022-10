Milan ko, il Chelsea asfalta i rossoneri: tris dei blues a Londra

05 ottobre 2022 a

Troppo Chelsea per il Milan e i rossoneri conoscono la prima sconfitta in questa stagione di Champions League. A Stamford Bridge la formazione inglese si impone 3-0 grazie alle reti di Fofana, Aubameyang e James: la situazione nel Gruppo E, vede cosi' in testa il Salisburgo a 5 punti, seguito proprio dalle squadre di Potter e Pioli, entrambe a quota 4, mentre a 3 c'e' la Dinamo Zagabria.

In un avvio di gara molto equilibrato, la prima conclusione pericolosa verso la porta e' opera di Mount al 5', con l'inglese che ci prova da fuori area costringendo Tatarusanu a distendersi per deviare in corner. Dalle palle inattive i blues sono pericolosissimi soprattutto con l'ex Thiago Silva e, da un suo colpo di testa, al 24' nasce la mischia che porta al vantaggio del Chelsea: il più lesto ad approfittarne in area è Fofana, che allarga il piatto destro e firma l'1-0. Al 33' Mount troverebbe anche il raddoppio con un bel tocco sotto sull'uscita di Tatarusanu, ma la sua posizione irregolare di partenza rende tutto vano. A ridosso dell'intervallo il Milan va a un passo dal pareggio dopo un'iniziativa del solito scatenato Leao, che libera al tiro De Ketelaere, respinto da Kepa, poi Krunic viene disturbato al momento della ribattuta.

Nella ripresa i rossoneri vanno in difficoltà, il Chelsea invece cresce e nel giro di poco più di un quarto d'ora chiude anticipatamente la gara con le reti di Aubameyang e James. Nel finale di gara succede poco altro, i blues controllano senza problemi il largo vantaggio mentre il Milan non dà mai la sensazione di rendersi pericoloso.