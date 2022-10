Juventus, prima vittoria in Champions League: col Maccabi finisce 3-1

05 ottobre 2022 a

Nella fase a gironi della Champions League, la Juventus trova la prima vittoria e archivia, anche se meno agilmente del previsto, la pratica Maccabi Haifa 3-1. A sbloccare la partita nel primo tempo al 35' Rabiot, che mette in rete di sinistro dopo un magnifico assist di Di Maria, mentre in avvio di partita si erano verificati due tentativi di Vlahovic all'11' e al 12'; altro assist di Di Maria al 44' su Vlahovic, anche qui nulla di fatto.

Nella ripresa il raddoppio di Vlahovic, azione solitaria a tu per tu con il portiere, al 50'. Accorcia la distanza David del Maccabi al 75', grazie a un'uscita avventata di Szczesny, ma all'84 il terzo gol arriva, con la doppietta di Rabiot, con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il Maccabi ci prova ancora con Haziza e Atzili ma non bastano i 4 minuti di recupero per cambiare il punteggio finale.