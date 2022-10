Max Verstappen "lo ha fatto a Imola": dopo il titolo, sfregio alla Ferrari

13 ottobre 2022 a

Dove Max Verstappen ha festeggiato il secondo alloro iridato della carriera? Incredibile, ma vero, all’Autodromo di Imola, durante le riprese del “Filming Day” organizzato dal team di Milton Keynes. Lo ha fatto sulla RB09, l’ultima a motore aspirato che nel 2013 consentì a Sebastian Vettel di vincere l’ultimo (il quarto) Mondiale della sua carriera. Una sessione a porte chiuse che non ha scoraggiato alcuni appassionati. Gli stessi infatti si sono dati appuntamento al di là delle reti di protezione, per cercare di vedere il giovane talento olandese e David Coulthard, che ha girato la mattina sulla stessa monoposto.

I tifosi Ferrari si chiedono: perché proprio Imola per il Filming Day?

In molti, tra i tifosi ferraristi, si sono chiesti perché sia stata scelta Imola come pista per tale Filming Day. Considerato che Verstappen ha una pista di casa in patria, a Zandvoort, e la Red Bull ha un circuito tutto suo: il “Red Bull Ring” in Austria. E che segue le polemiche sul budget cap, infranto dal team anglo-austriaco di qualche milione. L’ufficialità dello sforamento è arrivata lo scorso lunedì, quando la Fia ha mostrato i risultati del report sul tetto-spese dei team di F1 introdotto lo scorso anno.

Verstappen, quest’anno un cannibale

L'iniziativa di Imola, però, è stata pianificata con largo anticipo, ed è quindi stata una casualità che le riprese si siano tenute pochi giorni dopo il successo di Verstappen a Suzuka. Non c’è dunque nessuna malizia. In pista, invece, quest’anno ci sono state poche storie: l’olandese si è preso 12 successi di stagione, in 18 GP. Per gli altri solo le briciole: due successi per Pérez (Montecarlo e Singapore), tre per Leclerc (Bahrain, Australia e Austria) e una per Sainz (Silverstone).