Leo Messi, lo sfregio al Barcellona: dopo la partita con l'Inter...

14 ottobre 2022 a

a

a

“Cuore, personalità, umiltà #forzainter”. Scriveva così giovedì su Instagram Lautaro Martinez, dopo la soddisfacente trasferta di Barcellona, dove l’Inter è riuscita a trovare il pari per 3-3 (avrebbe potuto anche vincere la partita senza l’occasione sprecata da Asllani) e ora ha lo scontro diretto a favore in caso di arrivo a pari punti nel girone col Barcellona. Il post del Toro, in gol per il momentaneo 2-1, ha ricevuto quasi 500 mila like e oltre 7.400 commenti. Tra i ‘mi piace’ anche l’ex compagno Achraf Hakimi, il Racing di Avellaneda (ex club di Lautaro) e… Leo Messi!

Messi sta con Lautaro, tifosi del Barça arrabbiatissimi

Compagno di nazionale di Lautaro, ma anche ex colonna del Barcellona, oggi club inferiore rispetto all’Inter. Il messaggio di Leo è decisivo: poteva rimanersene in silenzio, invece ha lanciato un segnale chiaro e lo ha fatto contro il suo ex club. L’argentino ha scelto il collega connazionale, perché sta con Martinez, con buona pace di un passato recente, sentimentale e glorioso. A diversi tifosi blaugrana, però, quel like ha fatto molto male, come il sale argentino sulla ferita italiana. Con l’Europa League in pericolosissimo avvicinamento per il secondo anno consecutivo, il club di Xavi ha intanto incassato con dolore la presa di posizione di chi ha portato il Barcellona alla conquista di quattro Champions (e due Triplete) in 10 anni.

"Cosa lo costringe a fare il tifoso": Leo Messi, clamorosa invasione di campo | Guarda

Lautaro torna bomber (in attesa di Lukaku)

Intanto il Toro è tornato il trascinatore deciso apprezzato in diverse gare della scorsa stagione. Quello che serve all’Inter di Simone Inzaghi, che deve ancora fare i conti con l’infortunio di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe non tornare con la Salernitana questo weekend, ma potrebbe farlo direttamente nella trasferta di Firenze di sabato 22 ottobre alle 20.45. Intanto la società, però, può godersi un Toro dalle grandissime emozioni.