Samp, Ferrero allo stadio? Finisce in disgrazia: nel tunnel degli spogliatoi...

18 ottobre 2022 a

a

a

Colpo di scena: al Ferraris lunedì c’era anche l’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero, per vedere la partita tra la vecchia squadra da lui gestita, la Sampdoria, e quella del suo cuore, la Roma. Alla fine la vittoria se l’è presa José Mourinho, mentre Ferrero ha dovuto lasciare in anticipo lo stadio di Genova perché minacciato da circa un centinaio di ultras di casa, che hanno lasciato la Sud per cercare di raggiungerlo in tribuna. Da qui, una fuga documentata da alcune immagini provenienti direttamente dalla pancia di Marassi. Dove si vede l’ex presidente scortato dalle forze dell’ordine, che cercano di farlo uscire da qualche uscita secondaria.

Lautaro e Barella, l'Inter liquida la Salernitana. Per Inzaghi ora è "momento magico"

La rabbia dei tifosi, Lanna prova a fare da paciere

"Uomo di m**a, Ferrero uomo di m**a". È il coro che i tifosi della Sampdoria gli hanno dedicato, chiaro messaggio che la sua presenza non era gradita dopo l’arresto di scorso anno per bancarotta fraudolenta. Da allora, ha lasciato il club a un ex difensore blucerchiato, Marco Lanna, che lunedì ha dovuto abbandonare il suo seggiolino in tribuna vip per provare a calmare i tifosi. Dopo l’uscita di Ferrero, fatto passare dai distinti, il presidente Lanna e il consigliere di amministrazione sono potuti tornare ad assistere a una partita nervosa sin da prima del fischi di inizio.

Roma di rigore sulla Samp, decide Pellegrini: Mou è quarto

Ferrero, possibile presenza al Ferraris anche per Sampdoria-Monza

Alla fine, il match l’ha spuntato la Roma di José Mourinho, passata per 1-0 col rigore di Lorenzo Pellegrini al minuto 9 di gara. Per Lanna e tutti i tifosi della Samp, invece, non una giornata felice. Men che meno per Ferrero, che, dicono le voci, era presente al Marassi anche per Sampdoria-Monza 0-3 del 2 ottobre. Anche allora, i supporter blucerchiati non l’avevano presa bene…