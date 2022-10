Ciro Immobile infortunato? "L'Italia...": vergogna sulla tv inglese

20 ottobre 2022 a

Ai Mondiali in Qatar, si sa da marzo, non andremo. Ma in Inghilterra c’è chi ancora non sa di questo aspetto. A Sky Sports, infatti, durante una diretta, nel classico sottopancia dove passano le notizie, la news dell’infortunio di Ciro Immobile "in dubbio per il torneo in programma tra novembre e dicembre". Una notizia che ha avuti eco internazionale, naturalmente, diventato in breve tempo virale. Sfottò in piena regola all’Italia, arrivati anche sui social. Un account Twitter: "Immobile è fuori fino a gennaio per un infortunio. Lui mancherà il…. oh aspetta". Mancava il soggetto e cioè il Mondiale, c'è una bandiera tricolore seguita da una emoji con l'occhiolino, che rimarca l'assenza dell'Italia dai Mondiali del Qatar.

Inghilterra, quante prese in giro alla nostra Nazionale - Manifestazioni classiche di chi, ahimè, è ancora scottato per la finale degli scorsi Europei, quando la nostra Nazionale, guidata dal c.t. Roberto Mancini, batté ai rigori quella di Gareth Southgate. Da allora le critiche sono sempre piovute copiose, così come le prese in giro dopo la nostra eliminazione ai playoff Mondiali a Palermo contro la Macedonia del Nord. È vero, l’Inghilterra ci sarà, ma è cosciente di non essere la favorita del torneo.

Dal 2018 a oggi: due Mondiali senza l’Italia - Nel 2018, l'Italia ha saltato per la prima volta i Mondiali dopo 60 anni. Una delusione enorme per tutti, il pari di San Siro contro la Svezia. In Russia non ci siamo andati, così come non lo faremo in Qatar. La ricostruzione è stata affidata a Mancini, che ha vinto gli Europei del 2021 battendo l'Inghilterra ai rigori dopo essere finita sotto per 1-0. Un successo storico, il primo internazionale che bissa il primo Europeo dopo quello del 1968. Poi anche questa qualificazione manca: tre pareggi, due rigori sbagliati da Jorginho, hanno portato la Nazionale ai playoff (con la Svizzera prima) che sono stati disastrosi. A Palermo un’altra disfatta.