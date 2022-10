La Juventus travolge l'Empoli 4-0: Allegri, è risveglio?

22 ottobre 2022 a

a

a

Bis della Juventus che dopo il derby vince anche contro l'Empoli, aspettando le sfide in Champions League. E' la prima volta in questo campionato che la squadra di Allegri mette a segno due successi di fila. La gara si mette subito in discesa per i bianconeri con un Kean - preferito a Milik - che segna su cross di Kostic. Ma soprattutto la Vecchia Signora riesce a contenere senza problemi la reazione dell'Empoli, che perde una buona occasione con Destro. Nella ripresa al 56' McKennie raddoppia con un colpo di testa su corner di Cuadrado. Un nuovo colpo di testa regala poco più tardi a Kean l'illusione della doppietta, negata da un fuorigioco rilevato al Var.

Per resistere alle offensive dei toscani Allegri sostituisce McKennie con Paredes Vlahovic con Milik, Kean con Miretti mentre Alex Sandro prende il posto di Rugani. Infine nel finale all'82mo e al 94mo doppietta di Rabiot, con il primo gol che nasce ancora da un calcio d'angolo battuto da Cuadrado. La Juve porta a casa 3 punti preziosi e sale a quota 19 mettendo nel mirino il quarto posto occupato dalla Roma.