EA7, prima Barcellona poi Real Madrid: si alza la tensione agonistica

Prima il Barcellona, poi il Real Madrid. L’EA7 Armani Milano da stasera alza la tensione agonistica in Eurolega preparandosi ad affrontare consecutivamente le due blasonate corazzate spagnole. Si comincia stasera alle 20.30 al Palau Grana, dove è atteso il pienone (diretta integrale su Sky Sport): l’Olimpia arriva da tre vittorie esterne sui campi di Villeurbanne Lione, Partizan Belgrado e Bayern Monaco, in mezzo la sconfitta casalinga al supplementare contro i tedeschi dell’Alba Berlino, mentre i catalani sono 2-2.

“Ogni partita da giocare contro una grande squadra come il Barcellona richiede un livello massimo di concentrazione e attenzione ai dettagli. La circolazione di palla contro la loro difesa aggressiva a tutto campo sarà fondamentale così come lo sarà la nostra difesa in post basso sia contro i lunghi che contro le guardie e l’attenzione ai tagli dei lunghi stessi verso il post alto. Mi aspetto ovviamente una partita durissima come sempre quando si gioca al Palau”, spiega coach Ettore Messina presentando la partita.

Ex di turno in casa biancorossa il lungo Brandon Davies che osserva:“Ho grandi ricordi della mia esperienza a Barcellona, sono contento di tornare. Sarà una partita difficile, noi veniamo da due vittorie esterne consecutive, ma questo è un test contro una squadra disciplinata, che gioca nel modo corretto. Finora abbiamo vinto in modo diverso, ma la costante è stata la durezza mentale, ne serve tanta per vincere fuori casa, e dovremo averla anche a Barcellona”.

Olimpia che ritrova capitan Gigi Datome ma non avrà il bomber Shevon Shields, fermo per almeno due mesi.

Nel Barca out la stella Mirotic.

Giovedì alle 20.45 al Forum di Assago (quasi 11mila biglietti già venduti) arriverà invece il Real Madrid dell’ex Sergio Rodriguez.