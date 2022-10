Lukaku di nuovo ko: Mondiale a rischio? Cosa si è fatto

31 ottobre 2022 a

Come Paul Pogba con la Juve, anche Romelu Lukaku è vittima di un’altra ricaduta. Una iella, dato che l’attaccante belga era appena rientrato dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra. Ora, come riporta in apertura La Gazzetta dello Sport, è nuovamente costretto a fermarsi per un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della stessa coscia. Simone Inzaghi lo perderà dunque per il Bayern Monaco e quasi sicuramente per la Juventus, probabile che il giocatore torni nel 2023. Per lui, dunque, la prima parte di stagione è già finita.

Piove sul bagnato in casa nerazzurra: finora per Big Rom solo cinque le presenze, quattro in Serie A e una in Champions League, contro il Viktoria Plzen quando aveva ritrovato il gol dopo due mesi di assenza. E pensare che l'inizio della stagione era coinciso con un gol al Lecce alla prima giornata, poi, dopo la Lazio, il problema al flessore che lo ha tenuto fuori 60 giorni, per un totale di 12 partite saltate. Il rientro appunto in Champions, mercoledì scorso, bagnato dal gol del 4-0 e altri 22 minuti sabato contro la Sampdoria. Inzaghi pensava di aver ritrovato il suo riferimento offensivo, prima della brutta notizia di questo inizio di settimana. Anche il Belgio ora è preoccupato, uno stop del genere a un mese dai Mondiali non promette nulla di buono, visto che l'arto interessato è lo stesso dell'infortunio di agosto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche il c.t. Roberto Martinez è interessato.