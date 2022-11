Juve trionfa con due gol di Rabiot e Fagioli. Inter sorpassata

06 novembre 2022 a

a

a

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, che batte l'Inter nel derby d'Italia e rilancia ulteriormente le proprie ambizioni di risalita verso i piani d'alta classifica. All'Allianz Stadium finisce 2-0 grazie ai gol di Rabiot e Fagioli, al termine di un match vivo, combattuto e pieno di episodi. Tante le occasioni sciupate dai nerazzurri, un gol annullato a Danilo dal Var e un legno a testa colpito da Calhanoglu e Kostic. Alla fine la squadra di Allegri si dimostra più cinica e trionfa scavalcando di un punto gli uomini di Inzaghi in classifica, agguantando anche la Roma a quota 25.

Bologna, terza vittoria consecutiva: il Torino piegato in rimonta

I nerazzurri partono con più intraprendenza e al 5' sfiorano subito il vantaggio con Lautaro, che in piena area di rigore calcia di mancino indirizzando di pochissimo a lato. Una manciata di minuti più tardi ci prova anche Calhanoglu da distanza siderale, impegnando Szczesny in due tempi. I bianconeri provano a scuotersi intorno al 20', spaventando per la primissima volta Onana con una spaccata volante di Bremer su cross di Kostic, terminata però solo sull'esterno della rete. A ridosso della mezz'ora e prima dell'intervallo l'Inter va altre due volte molto vicina al gol: Dzeko mette di un soffio a lato con una deviazione di testa su spizzata di Lautaro, successivamente Dumfries fallisce in maniera clamorosa sotto porta su assist di Barella.

Giroud all'ultimo respiro, per il Milan vittoria con lo Spezia e secondo posto

La ripresa si apre ancora con la squadra di Inzaghi in avanti e subito a un passo dal vantaggio con Calhanoglu, che calcia di potenza da fuori colpendo la traversa dopo la deviazione di Szczesny. La Juve si salva e dall'altra parte, quasi a sorpresa, punisce al primo vero affondo: Kostic sfonda a sinistra e propone al centro per Rabiot, che apre il piatto destro e infila Onana all'angolino per l'1-0. Al 63' Danilo troverebbe anche il raddoppio su corner dello stesso Kostic, ma in occasione del suo tiro al volo il difensore brasiliano tocca anche di mano cambiando direzione del pallone. Il Var richiama l'arbitro e lo induce ad annullare. L'Inter cosi' resta in vita e al 74' fallisce un'altra ghiotta opportunità con Lautaro, che si lascia ipnotizzare da Szczesny a tu per tu, mentre sul fronte opposto Kostic colpisce un palo dopo una gran parata di Onana. Nel finale ci pensa il giovane Fagioli a mettere il punto esclamativo sul successo juventino, firmando il 2-0 con un tiro deviato da Gosens dopo il secondo assist di serata di un ottimo Kostic.