Inter, chi ricopre di insulti la Juve: "Squadra di m***, di voi non mi frega un ca***"

07 novembre 2022 a

a

a

Stephan Dalmat, l’ex Inter che prova odio per la Juve. Alla vigilia della gara sui social, è spuntato un suo video in cui il 43enne vecchio centrocampista del Biscione, appare decisamente invasato nei confronti della Vecchia Signora, augurandosi che la squadra di Simone Inzaghi l’avesse battuta con parole molto forti ed anche offensive. “Aspettiamo da una settimana questa partita molto importante, in primo luogo perché è la Juventus e io odio questa squadra come tutti voi, e poi perché abbiamo l'obbligo di vincere — aveva detto l’ex nerazzurro — siamo due punti davanti a loro e possiamo metterli a cinque punti. È una guerra, è solo calcio ma è una partita fondamentale anche per loro. Ma di loro non frega un ca**o. Noi siamo su una una buona strada e stasera vogliamo i tre punti”.

"Dopo la sosta...": l'incredibile profezia di Allegri, cosa accadrà

Dalmat poi su Instagram: “Dobbiamo vincere con questa squadra di m…”

E ancora: “Dopo ci sarà il Mondiale e possiamo ricominciare un altro campionato e rimontare il Napoli — aveva aggiunto Dalmat —. Ma oggi per favore ragazzi, una vittoria, tre punti. Seguirò qui davanti alla tv, tranquillo, mi metterò la maglietta e la metterò anche a mio figlio. Forza Inter”. Poi l'ex nerazzurro ha rincarato la dose in una storia più breve sempre su Instagram: "La cosa più importante è che dobbiamo vincere con questa squadra di mer*a”, ha scritto duramente.

La carriera di Dalmat

Insomma, a Dalmat la Juve non sta per nulla simpatica. In carriera, l’ex centrocampista giocò in maglia nerazzurro per un anno e mezzo, arrivando a Milano a gennaio 2001 — quando fu scambiato con la metà di Vampeta, ceduto al Psg — e il giugno 2003, totalizzando 66 presenze complessive con 4 gol e 6 assist. Fu un periodo senza successi, culminato col crollo del 5 maggio 2002 (l'Inter finì terza) e dal secondo posto dell'anno successivo, in entrambe le occasioni con lo Scudetto vinto dalla Juventus.

Ascolta "La fine del gioco di Donald Crowhurst" su Spreaker.