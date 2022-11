Napoli, altro show e poi brividi: la capolista allunga ancora

12 novembre 2022 a

a

a

Vittoria col brivido per il Napoli, che prima della pausa per il Mondiale termina nel migliore dei modi questo periodo d’oro, conquistando altri tre punti pesanti, stavolta al Maradona contro l’Udinese. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una vera e propria mattanza per 78 minuti, con gli ospiti che hanno fatto fatica a reggere l’urto della capolista.

"Era meglio non farlo": dramma-De Ketelaere, ecco cosa c'è dietro al flop

Sono bastati appena 15 minuti per il primo gol del Napoli, segnato da Osimhen di testa su assist di Elmas. Poi alla mezz’ora il raddoppio firmato da Zielinski, bravo a concludere un’azione splendida iniziata da Osimhen, che ha tenuto palla in mezzo a due uomini e l’ha scaricata di tacco per Lozano, che ha poi servito il polacco in area. Nel secondo tempo gli azzurri hanno subito virtualmente ammazzato la partita, stavolta con Elmas: splendido il gol del macedone, che in area ha dribblato il suo marcatore e poi ha trovato l’angolo giusto per fare 3-0.

Juve, scandalo-Var: "Ecco perché non è rigore", esplode la polemica

Il Napoli ha avuto anche diverse occasioni per dilagare ulteriormente, ma è stato poco cinico. Poi ha commesso l’errore di tirare i remi in barca con 10 minuti d’anticipo e per poco non ha rischiato di subire una clamorosa rimonta. L’Udinese è stata brava a crederci ed è stata premiata dalla fortuna, con due gran gol nel giro di tre minuti, segnati dai subentrati Nestorovski e Samardzic. Il finale è stato piuttosto teso, con il Napoli che non si aspettava di ritrovarsi in tale situazione dopo una partita dominata in lungo e in largo. Alla fine però i tre punti sono arrivati: undicesima vittoria di fila in campionato e +11 su Lazio e Milan in attesa che giochino.