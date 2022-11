De Ketelaere? "Era meglio non farlo": cosa c'è dietro al flop

11 novembre 2022 a

a

a

Non ingrana al Milan, ma è comunque stato convocato per i Mondiali in Qatar dal suo c.t. Roberto Martinez, come invece non è stato per Divock Origi e l’infortunato Alexis Saelemakers. Stiamo parlando del belga Charles De Ketelaere, che per la società rossonera è un talento, seppur ancora inespresso. L’investimento più costoso dell’ultima estate rossonera: “Sta vivendo delle difficoltà, ma sono normali e gli va dato tempo”, ha commentato Tom de Mul in suo riguardo, ovvero l’agente del calciatore. Dopo un inizio incoraggiante con tanto di assist, lentamente l’ex Bruges ha perso giocate, minutaggio e spazio in campo.

L’agente di De Ketelaere: “Paragone con Kakà insensato”

La svolta sarebbe potuta arrivare contro il Monza, ma il belga si è divorato un gol a porta vuota, e anche contro la Cremonese è entrato con poca convinzione. Reduce da cinque panchine consecutive, il suo ambientamento è più lento del previsto: "Il primo anno in un top club ha alti e bassi — ha commentato il suo agente a Sjotcast Podcast — Le aspettative enormi che si sono create, giocano un ruolo importante visto che dai media c'è molta attenzione”. Ma nemmeno de Mul, il rappresentante di De Ketelaere, nasconde il momento negativo: "Charles è in un momento difficile, ma lavora per migliorare — ha concluso —. L'unico obiettivo che ha è questo. Diciamo che il paragone con Kakà sarebbe stato meglio non farlo. In ogni caso Pioli e la società gli stanno dando fiducia e sono sereni”.

Ascolta "L'importanza di chiamarsi Pippen" su Spreaker.

I convocati del Belgio per il Mondiale: c’è anche Lukaku

Tra i convocati di Martinez per la Coppa del Mondo, De Ketalaere ci sarà, nonostante i mesi difficili a Milano. Ed è pronto per rilanciarsi a suon di giocate in campo. Sono 26 i giocatori del Belgio che saranno presenti in Medio-Oriente, e c’è anche Romelu Lukaku, a lungo infortunato in questi mesi con l’Inter. Divock Origi invece no, resterà a Milanello per concentrarsi sul suo nuovo campionato, che sta affrontando quest’anno.