Juventus, scandalo-Var: "Ecco perché non è rigore", esplode la polemica

La Juve vince ancora a Verona, ma il mancato rigore al 77’, per il fallo di mano di Danilo, fa infuriare e non poco gli scaligeri. La foto che gira sul web è evidente, e in molti hanno protestato. C’è anche chi ci ha scherzato su con tweet ironici. E non solo, anche l’intervento di Bonucci su Verdi all’83’, sempre in area di rigore. Però è soprattutto l’azione tra Dawidowicz e Danilo che lascia le polemiche: non ci sono dubbi sul tocco, ma il Var, dopo attenta analisi, non ha richiamato l'arbitro Di Bello, che quindi ha confermato la decisione di campo di non fischiare penalty.

Bocchetti furioso: “L’arbitro? Rimango basito”

In sala Var si è valutato congruo il movimento del braccio di Danilo, che stava per appoggiarsi a terra, considerando più che altro che è stato il pallone — tra l'altro deviato leggermente da Dwidowicz dopo il tiro ravvicinato di Veloso — ad andare verso la mano piuttosto che il contrario. Un episodio che a molti ha ricordato quello di Smalling con Miretti, in Juve-Roma dello scorso 27 agosto: anche in quel caso non fu fischiato rigore. Il mancato penalty ha fatto infuriare e non poco Salvatore Bocchetti, dopo la sfida del Bentegodi: “A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci sono una serie di episodi come col Monza e stasera c'è da rimanere basiti — ha detto — Ci stanno danneggiando, mi sembra chiaro. Col braccio così aperto mi sembra una follia non dare rigore”.

L’intervento di Bonucci su Verdi: rigore prima dato e poi tolto

Il secondo caso da moviola ha invece coinvolto Leonardo Bonucci, che al limite dell'area ha conteso la palla a Simone Verdi. Le gambe dei due calciatori sono venute a contatto e l'arbitro ha fischiato il rigore. Poi però Di Bello è stato richiamato dal Var, e, ricontrollando le immagini, ha deciso di togliere il penalty perché vede il difensore della Juve in anticipo sull'attaccante del Verona.