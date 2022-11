Michael Schumacher, Domenicali: "Cosa sta vivendo", rivelazione drammatica

14 novembre 2022 a

Una giornata particolare al Foro Italico, a Roma: si celebra infatti la cerimonia della consegna dei Collari d'oro. E tra i presenti, ecco Stefano Domenicali, presidente e ad del Formula One Gruop, il quale nel suo intervento ha parlato del circus, delle sfide del futuro ma anche di Michael Schumacher.

Sulla leggenda ferrarista, sette titoli mondiali, Domenicali ha affermato: "Michael è sempre presente, un ragazzo straordinario. Sta vivendo una vita molto particolare e che è giusto rispettare. Un pilota e un campione del mondo che ha lasciato il segno. A livello personale e professionale per me rimane unico". Poche parole, emozionate ed emozionanti.

Dunque, l'ad della della Formula 1 ha spiegato che il circus "sta vivendo una fase davvero emozionante e unica. Quando vai forte bisogna già pensare a come andare in futuro e quello della F1 è un mondo sportivo che sta andando avanti e che avrà un ruolo di fronte al futuro e alla sostenibilità".

Domenicali, che ha ricevuto il collare d'oro, ha anche parlato della Ferrari: "Il Cuore batte per il rosso, è vero, ma la F1 credo stia vivendo una fase davvero emozionante, unica. Bisogna pensare, quando vai forte, a guardare al futuro. Grazie per questo riconoscimento, rappresento i nostri gioielli, tecnici, piloti. La F1 avrà anche un ruolo nelle nostre sfide tecnologiche per la sostenibilità", ha ribadito e concluso.

Ascolta "I 38 secondi di Felipe Massa" su Spreaker.