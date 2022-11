Juve, Moise Kean è risorto? "Con quella roba ho smesso": ora tutto torna

14 novembre 2022 a

La doppietta contro la Lazio, prima della pausa Mondiale, i tre gol nelle ultime due partite. Rimpiangerà un po’ la Coppa del Mondo in Qatar, Moise Kean, apparso lucido e decisivo nelle ultime partite. Le due reti contro la squadra di Maurizio Sarri arrivano dopo quella decisiva nella sfida di giovedì del Bentegodi contro il Verona. Ora la Juve è terza, e crede seriamente alle possibilità scudetto, anche se il Napoli è ancora molto lontano, con 10 punti di distanza.

Tutto merito di un cambio di rotta dello stesso giocatore, come ammesso dal tecnico bianconero, Massimiliano Allegri: “È molto più equilibrato, ma è una questione di equilibrio mentale — ha detto il toscano — Quando sei giovane, ti arrivano tutti addosso, poi un po’ lui è esuberante, invece ora lavora, fa fatica. Rispetto all’anno scorso è 5-6 chili in meno, quindi sta anche meglio fisicamente e ha un approccio mentale diverso. Sta crescendo, come tutti".

Kean sincero: “Ho smesso di mangiare alcune cose..."

Sorridendo sotto i baffi, sempre a Dazn, l'attaccante juventino ha parlato, tra le altre cose, anche della sua alimentazione e, senza entrare nello specifico, ha parlato della dieta e ha detto che non si alimentava come dovrebbe fare un atleta professionista: "Mi sono messo a lavoro per dare un ottimo risultato ed è venuto bene — ha detto l’ex punta dell’Everton e del Psg — Mi sono allenato tantissimo durante i sei mesi qua, mi sono messo a dieta. Non riuscivo a tirare giù chili, poi ho smesso di mangiare un po’ di cose. Non era facile, mangiavo cose non ideali. Mi sono messo a lavoro e ho capito che era questa la cosa giusta da fare”.

