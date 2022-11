Qatar 2022, dopo questa foto... il dramma che sconvolge la Francia

16 novembre 2022 a

a

a

Stupisce da tempo nel Lipsia, per prestazioni che gli hanno permesso di guadagnarsi la maglia della Francia ai Mondiali in Qatar. Ma per Christopher Nkunku, la Coppa del Mondo è finita ancor prima di iniziare perché l’attaccante ha rimediato un grave infortunio durante il ritiro con la Francia. Il classe 1997 si era già unito ai suoi compagni, e aveva già preso parte alla foto ufficiale poche ore prima. Qualcosa però è andato storto durante l'allenamento di martedì pomeriggio, in occasione della classica partitella nel ritiro dei campioni del mondo a Clairefontaine.

Cristiano Ronaldo umiliato nello spogliatoio del Portogallo: una fine sconcertante | Video

Nkunku, distorsione al ginocchio per lui

Nkunku si è avventato con foga su un pallone, nel tentativo di contrastare il talento del Real Madrid, Camavinga. Ad avere la peggio però è stato proprio lui, rimasto sul terreno di gioco molto dolorante. Mani sul ginocchio sinistro per il centravanti, che subito si è reso conto della gravità dell'infortunio. Proprio come accaduto al portiere dello Spezia, i compagni e lo staff tecnico si sono subito avvicinati, e la preoccupazione è stata evidente. E infatti, poco dopo è arrivato il comunicato ufficiale della Francia che ha confermato l'entità dell'infortunio, tutt'altro che leggero. Distorsione al ginocchio e addio ai Mondiali per Nkunku.

La Francia umilia Benzema: cosa è successo nello spogliatoio

Al suo posto Kolo Muani

Didier Deschamps, a malincuore, è stato costretto alla sostituzione, sfruttando la regola che permette ai tecnici di effettuare un cambio di lista fino al giorno prima della prima partita della nazionale interessata. Al suo posto arriva Randal Kolo Muani, talento 23enne dell’Eintracht che ha collezionato in stagione otto presenze e 11 assist.